Haberler » Güncel » Manisa soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi

Manisa soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi

Soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildiManisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 26 kişiden 25'i kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu edildi.

28.10.2019 16:07
Soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi
Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 26 kişiden 25'i kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu edildi. Midibüsteki yaralılardan durumu ağır olan 1'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Deniş Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında gece vardiyasında çalışacak işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) yönetimindeki 45 J 5684 plakalı servis midibüsü, Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla 26 yaralı Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 25'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, işçilerden durumu ağır olan Oğuz K.'nin (29) tedavisinin Soma Devlet Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Manisa soma'da kaza yapan servis aracındaki yaralı 25 işçi taburcu edildi

İşçi, Soma, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Çelik: "Yarın bir kez daha cumhuriyetimizi koruma ve ileriye taşıma konusundaki kararlılığımız...
18:32 Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı
18:31 Cumhuriyet altını'nın 94 yıllık serüveni
18:30 Polis memuru, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü
18:28 Teröristlere ait 5 bölümlü sığınak imha edildi
18:26 Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi
18:22 Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı
28.10.2019 18:35:49