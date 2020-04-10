MANİSA Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor (1)MANİSA'nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
10.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:33
MANİSA'nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin ise kurtarılma işlemi devam ediyor.
Olay, Soma ilçesinde bugün saat 13: 00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda 1 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında bulunan 2 maden işçisinin kurtarılma çalışmaları ise devam ediyor.
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Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)
Kaynak: DHA