Manisa Soma'da Maden Ocağında Göçük: 10 İşçi Yaralı - Ek

Manisa
'nın Soma
ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi. İşçilerden 7'si kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. 3 işçinin ise göçüğün arkasında oldukları anlaşıldı ve kurtarma çalışmaları başladı. Göçükte mahsur kalan işçiler, ekiplerin çalışmaları sonunda kurtarılıp Soma Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Soma Kömür
İşletmeleri'ne bağlı Işıklar Madeni'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu işçiler ocak içerisinde yaralandı. Yaralı işçilerden 7'si kurtarılıp ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada 3 işçinin ise göçüğün arkasında bulundukları ve ocak içindeki kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi.
MAHSUR KALAN 3 İŞÇİ DE KURTARILDI
Manisa'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız
ve Ferhat Özdemir, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılıp Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Manisa,İşçi,Soma
13 Aralık 2018 Perşembe 00:43