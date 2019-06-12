MANİSA Soma'da yıldırım düştü 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu-1

Kaynak: DHA

Soma'da yıldırım düştü 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef olduManisa'nın Soma ilçesinin kırsal Bayat Mahallesi'nde bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına yıldırım isabet etmesi sonucu, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu.Soma'nın kırsal Bayat Mahallesi'nde, dün (Salı) saat 17.30 sıralarında, aniden bastıran gökgürültülü sağanak yağmurla birlikte bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına yıldırım düştü. Bayat Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Özkan, eşi Ayşe Özkan, Ferdi Akçak, eşi Ayşegül Akçak, çocukları Eda Akçak, Seda Akçak, ve Yiğit Akçak, Saadet Yılmaz, kızı Ceylin Yılmaz yaralandı. Hayvan damındaki Muhtar Özkan'a ait bir inek de telef oldu. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi ve Kırkağaç Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı Ayşe Özkan'ın ise Soma Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.