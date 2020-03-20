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(MANİSA Soma'daki parçalanmış ceset olayında tüm uzuvlara ulaşıldı

(MANİSA Soma'daki parçalanmış ceset olayında tüm uzuvlara ulaşıldı Barajda bulunan insan vücuduna ait kalan 3 parça da 42 kilometre uzaklıktaki başka bir gölette ortaya çıktı Tekerlekli bavul detayı Manisa'nın Soma ilçesinde 7 Şubat tarihinde kaybolan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen...

20.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:34
(MANİSA Soma 'daki parçalanmış ceset olayında tüm uzuvlara ulaşıldı
Barajda bulunan insan vücuduna ait kalan 3 parça da 42 kilometre uzaklıktaki başka bir gölette ortaya çıktı
Tekerlekli bavul detayı
MANİSA - Manisa 'nın Soma ilçesinde 7 Şubat tarihinde kaybolan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen Sevişler Barajı'ndaki kesik uzuv parçalarının bulunması sonrasında devam eden arama çalışmaları kapsamında, baraja yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta yer alan Kırkağaç ilçesinin Aydıncık Göleti'nde de şişe toplayan bir şahıs tarafından vücut parçaları bulundu.
Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda 4 gün önce çıkan kesik insan kolunun ardından vücudun geri kalanını arama çalışmalarında baş ve ayaklar dahil bazı vücut parçaları da bulundu. Kalan uzuv parçalarının arama çalışmaları Sevişler Barajı'nda sürerken, bu kez vücudun dizleri ile karın bölgesinden kesilmiş kısmı Soma'ya 42 kilometre uzaklıktaki bir başka baraj gölü olan Aydıncık Göleti'nde şişe toplayan bir vatandaş tarafından gölet yüzeyinde bulundu. Ekiplerin çalışmalarıyla da vücudun boyun arasında kalan kısmı Aydıncık Baraj Göleti'nde ekiplerce yapılan çalışmalarla bulunarak, muhafaza altına alındı ve incemeler sonrasında DNA karşılaştırılması yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soma'yı dehşete düşüren cinayette Sevişler Baraj Gölü'nde 8 parça bulunurken, diğer 2 parça da Aydıncık Baraj Göleti'nde çıktı. Böylece aynı kişiye ait olduğu düşünülen vücudun tamamı, emniyet ve AFAD kurtarma ekiplerince bulunmuş oldu.
Öte yandan Aydıncık Baraj Göleti'nde bulunan vücut parçalarının yakınlarında bir tekerlekli bavulun bulunarak, incelemeye alındığı kaydedildi. Dehşet verici cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar M.T isimli bir kişi tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor. (MANİSA Soma’daki parçalanmış ceset olayında tüm uzuvlara ulaşıldı

Kaynak: İHA

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(MANİSA Soma'daki parçalanmış ceset olayında tüm uzuvlara ulaşıldı
Etiketler : Manisa, Soma, 3. Sayfa

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