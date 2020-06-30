MANİSA Spil Dağı'nda orman yangını

Manisa Spil Dağı'nda orman yangınıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

30.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:25
Manisa Spil Dağı'nda orman yangını
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki Topkale mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz, 1 helikopter, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı sek edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 1 saatte söndürülürken, 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. MANİSA Spil Dağı’nda orman yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››MANİSA Spil Dağı'nda orman yangını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:31: Son dakika haberi: Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi video konferans yöntemiyle yapılacak - Haber 19:25: ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a silah ambargosunu uzatma çağrısı - Haber 19:25: Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 173 bin 111 kişi iyileşti - Haber 19:17: Bakan Berat Albayrak'a hakaret eden şüpheli Mersin'de gözaltına alındı - Haber 19:17: Kayseri'de "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" toplantısı - Haber 19:16: Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi - Haber 16:56: Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi - Ekonomi 16:39: FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu - Spor 13:11: Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu - Haberler