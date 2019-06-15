15.06.2019 21:03
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MANİSA Sulama kanalına devrilen kamyonetteki 2 kişi kurtarıldı

Sulama kanalına devrilen kamyonetteki 2 kişi kurtarıldıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, seyir halinde olan sondaj kamyoneti sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içi su dolu sulama kanala devrildi.

Sulama kanalına devrilen kamyonetteki 2 kişi kurtarıldı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, seyir halinde olan sondaj kamyoneti sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içi su dolu sulama kanala devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Turgutlu'nun İzzettin Mahallesi yakınında meydana geldi. İzzettin Mahallesi'nden Turgutlu yönüne seyir halinde olan sürücü Hasan Demirdal (37) yönetimindeki 35 MNS 65 plakalı sondaj kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içi su dolu sulama kanalına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü ve yolcu konumundaki Yasin Duman (36), yan duran kamyonetin üzerine çıkarak yardım bekledi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla Demirdal ve Duman'ı bulunduğu yerden kurtarıldı. Hafif yaralı olan Demirdal sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.MANİSA Sulama kanalına devrilen kamyonetteki 2 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
Turgutlu, Güncel

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