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Manisa sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu

Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulunduMANİSA'nın Demirci ilçesinde, sürüsünü otlatmaya giden çoban İsmail Demir (27), eve dönmeyince başlatılan arama çalışmaları sırasında ölü bulundu.

16.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:03
Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu
MANİSA'nın Demirci ilçesinde, sürüsünü otlatmaya giden çoban İsmail Demir (27), eve dönmeyince başlatılan arama çalışmaları sırasında ölü bulundu. Demir'in nöbet geçirip, taşlık alana düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi.
Demirci'nin kırsal Bayramşah Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası İsmail Demir, dün sabah Çomaklı Dağı'na sürüsünü otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde sürü mahalleye dönerken, Demir gelmedi. Ailesi de oğullarını aramaya çıktı. Aramalardan sonuç alamayan aile, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma bölgede arama - kurtarma çalışması başlattı. Saat 21.00 sıralarında ise evine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Çomaklı Dağı'nda çobanın cansız bedeni bulundu. Darp ya da yara izine rastlanmayan Demir'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ayda 1 kez sara nöbeti geçirdiği öğrenilen Demir'in kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu beklenirken, Demirci'nin kırsal Bayramşah Mahallesi'ndeki evinde gözyaşları sel oldu. Demir'in evi taziye ziyaretine gelen yakınları ve sevenleri ile doldu.
Jandarma, Demir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Manisa sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


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