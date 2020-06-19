MANİSA Tansiyonu yükseldi, elektrik direğine çarptı

Tansiyonu yükseldi, elektrik direğine çarptıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tansiyonu yükselen otomobil sürücüsü kontrolünü yitirdiği otomobiliyle elektrik direğine çarpınca yaralandı.

19.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:14
Tansiyonu yükseldi, elektrik direğine çarptı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tansiyonu yükselen otomobil sürücüsü kontrolünü yitirdiği otomobiliyle elektrik direğine çarpınca yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Turgutlu çıkışındaki Mobil Kavşağı'nda meydana geldi. Çalıştığı fabrika için Turgutlu'ya malzeme almaya gelen 35 DV 441 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncer Göklü (42), İzmir yönüne giderken, iddiaya göre, tansiyonu yükselince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Göklü'yü hastaneye götürdü. Tedavisi sonrası taburcu edilen Göklü, "Çalıştığım fabrika için Turgutlu'ya malzeme almaya gelmiştim. Bir an tansiyonum yükseldi. Aniden gözüm karardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Üzgünüm" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. MANİSA Tansiyonu yükseldi, elektrik direğine çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, İzmir, Güncel, Haber

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