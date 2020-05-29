MANİSA Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı

Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazıKORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında Manisalılar, Sultan Camisi avlusunu doldurdu.

29.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:51
Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı
KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında Manisalılar, Sultan Camisi avlusunu doldurdu. Sosyal mesafeyi koruyan yaklaşık 500 kişi yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, camilerle cemaatle namazı kılınmasında kısıtlamaya gidilirken, uzun bir aranın ardından bugün cuma namazı cemaatle kılındı. Manisalılar, cuma namazını kılmak için her yıl Uluslararası Mesir Festivali'nde kubbelerinden tonlarca mesir macunu saçılan Şehzadeler ilçesindeki 498 yıllık tarihi geçmişe sahip Sultan Camisi'ne akın etti. Cami avlusuna girenlere Şehzadeler Belediyesi görevlileri tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldı. Nanaza gelenler seccadelerini yanlarında getirdi. Sosyal mesafe gözetilerek cami avlusunda saf tutan yaklaşık 500 kişi cuma namazını eda etti. MANİSA Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Haberler››Güncel››MANİSA Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:48: Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor - Haber 17:46: Beytüşşebap'ta, 1 Haziran'dan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak - Haber 17:45: Karaköprü'de camilerde maske dağıtıldı - Haber 17:45: Tarlada bulunan kurt yavrusu koruma altına alındı - Haber 17:45: Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı - Haber 17:19: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri - Haber 17:08: Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi