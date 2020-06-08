MANİSA Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradıMANİSA'nın Selendi ilçesinde, tarım arazinde başlayan yangın orman alanına da sıçradı.

08.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:41
Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, tarım arazinde başlayan yangın orman alanına da sıçradı. Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönüm arpa ekili tarım arazisi ile 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Selendi'ye bağlı kırsal Kınık Mahallesi Elifli mevkisinde Mustafa İşlek'e ait bugün hasadına başlanan arpa tarlasında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılıp, yakındaki bozuk ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye 2 itfaiye aracı ile Selendi Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz sevk edildi. Alevler, 1 saat içerisinde yakındaki diğer tarım arazilerine de ulaşmadan söndürüldü. Yangında 20 dönüm arpa ekili tarım arazisi ile 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı. MANİSA Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Selendi, Güncel, Haber

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