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"Manisa Tarım Fuarı" açıldı

Tarım sektöründe faaliyet gösteren 100'ü aşkın firmanın katılımıyla düzenlenen Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, açıldı.

07.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:36
Tarım sektöründe faaliyet gösteren 100'ü aşkın firmanın katılımıyla düzenlenen Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, açıldı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarımsal üretime katkısıyla ülkenin göz bebeği durumunda olduğunu söyledi.
Deniz, Manisa'nın başta tescilli ürünü sultani çekirdeksiz kuru üzüm olmak üzere, tütün ve sofralık zeytin gibi ürünlerin üretiminde ülke lideri olduğunu ifade ederek, "Sadece bu yılki beklentimiz, kuru üzümden 600 milyon dolar civarında ihracat rakamı." dedi.
Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle kurdeleyi keserek fuarı açan Vali Deniz, stantları ziyaret etti.
Üreticilerle, sektördeki firmaları bir araya getiren ve çiftçileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli seminerlerin de düzenlendiği fuar, 10 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.

Manisa, Ekonomi

Kaynak: AA

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