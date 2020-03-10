Manisa tarımında yeni dönem
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleri kanallarına bir yenisini daha ekledi.
10.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:07
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleri kanallarına bir yenisini daha ekledi. Pilot bölge olarak seçilen Akhisar , Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki çiftçiler, Whatsapp Çiftçi Danışma Numarası üzerinden mesajlarını ileterek, konusunda uzman mühendis ve veterinerlere; desteklemeler, tarımsal ve hayvansal üretimle ilgili sorularını anında iletip, cevap alabilecekler.
Manisalı çiftçilere tarımsal anlamda her konuda danışmanlık hizmeti verilecek olan 'Whatsapp çiftçi danışma hattı' hakkında bilgi veren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "İl Müdürlüğümüz, saha çalışmaları, internet ve sosyal medya uygulamalarından sonra şimdi de 'Whatsapp çiftçi danışma hattı' ile çiftçilerimize danışmanlık hizmetini başlatmıştır. Projemiz başlangıçta üç ilçemizde; Akhisar, Salihli ve Turgutlu İlçelerimizde uygulanacaktır. Çiftçilerimiz Akhisar İlçemizde 0 552 688 20 42, Salihli İlçemizde 0 552 439 07 80 ve Turgutlu İlçemizde 0 551 027 34 45 nolu whatsapp numaralarına yazılı, sesli veya görüntülü mesajlarını atabileceklerdir. Böylece çiftçilerimiz tarlasından, bağından, bahçesi veya ahırından hattımıza mesajlarını atarak anlık olarak tarımsal ve hayvansal üretime yönelik sorunlarını iletme, çözme, bilgi paylaşma ve bilgi alma imkanına sahip olacaklar, sorunlarına en hızlı ve etkili bir şekilde çözüm imkanı bulacaklardır.
Uygulamamızın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi. - MANİSA
Manisalı çiftçilere tarımsal anlamda her konuda danışmanlık hizmeti verilecek olan 'Whatsapp çiftçi danışma hattı' hakkında bilgi veren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "İl Müdürlüğümüz, saha çalışmaları, internet ve sosyal medya uygulamalarından sonra şimdi de 'Whatsapp çiftçi danışma hattı' ile çiftçilerimize danışmanlık hizmetini başlatmıştır. Projemiz başlangıçta üç ilçemizde; Akhisar, Salihli ve Turgutlu İlçelerimizde uygulanacaktır. Çiftçilerimiz Akhisar İlçemizde 0 552 688 20 42, Salihli İlçemizde 0 552 439 07 80 ve Turgutlu İlçemizde 0 551 027 34 45 nolu whatsapp numaralarına yazılı, sesli veya görüntülü mesajlarını atabileceklerdir. Böylece çiftçilerimiz tarlasından, bağından, bahçesi veya ahırından hattımıza mesajlarını atarak anlık olarak tarımsal ve hayvansal üretime yönelik sorunlarını iletme, çözme, bilgi paylaşma ve bilgi alma imkanına sahip olacaklar, sorunlarına en hızlı ve etkili bir şekilde çözüm imkanı bulacaklardır.
Uygulamamızın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Manisa tarımında yeni dönem
Manşet
Haberler
Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Ekonomi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ekonomi
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Ekonomi
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Ekonomi
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Ekonomi
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Ekonomi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Ekonomi
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti