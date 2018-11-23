Manisa Teknokent'e Yeni Nesil Yazıcı

Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Teknokenti'nde gelişmiş üç boyutlu yazıcının hizmete alındığı belirtildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ'de başlanan Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi kapsamında planlanan teknolojik yatırımlar tamamlandı.
Projenin en önemli kalemlerinden olan HP
Jet Fusion
4210 üç boyutlu yazıcı başta olmak üzere Faro Faroarm Quantum S lazer tarayıcı, silikon kalıplama makinesi ve fırını ile kumlama cihazı gibi üç boyutlu yazıcılar merkez bünyesine katıldı.
Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş
, yaptığı değerlendirmede, yaplan yatırımla dünyanın en gelişmiş 3 boyutlu yazıcısının Manisa'da kullanıma sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yazıcı teknolojisi ile muadillerinden 10 kat daha hızlı üretim yapabiliyor. Ayrıca yüksek ölçüsel hassasiyeti ve yüksek geri dönüşüm oranıyla uygun parça başı maliyet sunuyor. Bu özelliğiyle bir prototipleme sistemi olmanın ötesinde, üretim sistemine dönüşümü temsil ediyor. otomotiv, beyaz eşya, havacılık ve benzeri birçok endüstri için parça üretimi yapabilecek olan yazıcı, özellikle medikal sektöründe müşteriye özel protez gibi parçaların üretimi için de ideal."
Manisa