Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, 9,10 liradan satıldı.
11.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:42
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|En düşük fiyat (lira)
|En yüksek fiyat (lira)
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|-
|-
|9,10
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
|kg
|4,16
|4,24
|-
Kaynak: AA
Manşet
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