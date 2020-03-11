Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Manisa Ticaret Borsası - Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, 9,10 liradan satıldı.

11.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:42
Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
ÜrünBirimEn düşük fiyat (lira)En yüksek fiyat (lira) Fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg--9,10
Çiğitli pamuk (41 Renk) kg4,164,24-

Kaynak: AA

Etiketler : Manisa, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Ekonomi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Ekonomi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Ekonomi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti