Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa Ticaret Borsası destek oldu, ova yollarında çalışmalar başladı

Manisa Ticaret Borsası tarafından Saruhanlı Belediyesine, ilçedeki arazi yollarının yapımı ve iyileştirilmesinde çalışacak iş makinelerinde kullanılması için yaptığı mazot desteği sonrası ova yollarında çalışmalar başladı.

09.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:18
Manisa Ticaret Borsası destek oldu, ova yollarında çalışmalar başladı
Manisa Ticaret Borsası tarafından Saruhanlı Belediyesine, ilçedeki arazi yollarının yapımı ve iyileştirilmesinde çalışacak iş makinelerinde kullanılması için yaptığı mazot desteği sonrası ova yollarında çalışmalar başladı.

Manisa Ticaret Borsası, ilçedeki arazi yollarının yapımı ve iyileştirilmesinde çalışacak iş makinelerinde kullanılması için Saruhanlı Belediyesine 2 buçuk ton akaryakıt desteğinde bulunmuştu. Kasım ayında yapılan destek baharın gelmesiyle uygulamaya geçti. Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki ova yollarında çalışmalarını başlattı. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Saruhanlı Belediyesinin üreticiler ve tarıma dayalı işletmeler için hayata geçirdiği yatırımları memnuniyetle takip ettiklerini ifade ederek, Başkan Zeki Bilgin'e teşekkür etti. Manisa Ticaret Borsasının, Manisa ve borsa üyeleri için yapılacak olan her çalışmada, her kurumla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Özkasap, "Saruhanlı Belediyemiz üretim süreçlerimize sürekli destek oluyor. Biz de yapılan hizmetlere, ova yolları konusunda destek olmak istedik. İlçede çalışmaların başlaması memnuniyet vericidir. Biz iki kurum olarak üreticilerimiz ve tarıma dayalı ekonomimiz için el ele verdik, güç birliği oluşturduk. Saruhanlı Belediyesine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yol medeniyet demektir. Lojistik imkanların iyileşmesi ise verimlilik demektir. Yapılan destek üreticimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Saruhanlı, Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Manisa Ticaret Borsası destek oldu, ova yollarında çalışmalar başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: İpsala Sınır Kapısı'nda tırda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi - Haber 18:50: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:48: Bursa'da koronavirüsü yenen hastalar, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:48: Türk Konseyi liderleri, Kovid-19 gündemli video konferansla bir araya gelecek - Haber 18:48: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:22: İmamoğlu'nu "Seni paramparça deceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler