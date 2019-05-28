Manisa Ticaret Lisesi'nin kapatılacağı iddiası

Manisa
Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Duyar, lisenin kapatılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Duyar, yazılı açıklamasında Manisa'da 1947 yılından beri hizmet veren ve Manisa Ticaret Lisesi adıyla bilinen Yunusemre
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'yle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Okulun kapatılacağı yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaları basından öğrendiğini aktaran Duyar, şunları kaydetti:
"Konu kapatılma değil taşınmadır ve okulumuz değil, sadece 55 öğrencinin eğitim aldığı 'rezervasyon bölümü' ile ilgilidir. Daha kaliteli bir eğitim amacıyla Turizm Otelcilik alanı, diğer bölümlerinin bulunduğu Nihal Akçura Turizm Otelcilik okuluna taşınacaktır. Diğer 4 ana alan okulumuzda devam edecektir. Bu taşınma ile arka binada bulunan 24 derslikli binamız eğitim için yeterli olacak. Okulumuzun en büyük ve gerçek sorunu 4 yılı aşkın süredir okula müdür atanamamasıdır."
Duyar, okulda 4 yıldır vekaleten yürütülen müdürlük görevinin sona ermesini, okula asaleten bir müdür atanmasını istediklerini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA