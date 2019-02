Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı

Kaynak: AA

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, geçen hafta sonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenledikleri "Bölgesel İstişare Toplantısı"nın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Ankara'yı tüm bürokratlarıyla yanımızda görmek, onların ilgisini hissetmek bizlere ayrı bir güç, ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor." dedi.MTSO şubat ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yılmaz, gündemdeki ekonomik gelişmelerle ilgili oda üyelerine bilgi verdi.Geçen hafta sonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı Manisa'da konuk ettiklerini anımsatan Yılmaz, artık iş dünyasının sorunlarını Ankara'ya giderek anlatma döneminin sona erdiğini söyledi.Yılmaz, bu durumun iş dünyasında memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek, "Eskiden biz sorunlarımızı aktarmak üzere Ankara'ya giderdik, şimdi ise Ankara sorunlarımızı dinlemek üzere bize geliyor. Ankara'yı tüm bürokratlarıyla yanımızda görmek, onların ilgisini hissetmek bizlere ayrı bir güç, ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor." diye konuştu.TOBB öncülüğünde yeni bir istihdam seferberliği başlatıldığını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:"İstihdam Destek 2019 programıyla işverenlerin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 12 ay boyunca prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanmasının yanı sıra üç ay boyunca ödenecek. Bu ücret de devlet tarafından karşılanacak. Devletimiz bu kapsamda her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacak. Kısaca her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle bizlere güçlü bir yol açıyor."Öte yandan MTSO'nun meclis toplantısına konuk olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdür Vekili Yavuz Kurt da meclis üyelerine "İstihdam Destek 2019" programı hakkında sunum yaptı, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.