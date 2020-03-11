MANİSA Tırın dorsesindeki kartonlar yandı
Tırın dorsesindeki kartonlar yandıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan ve geri dönüşe götürülen kartonlar yanmaya başladı.
11.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:30
Tırın dorsesindeki kartonlar yandı
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan ve geri dönüşe götürülen kartonlar yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü,
İzmir 'den yüklediği geri dönüşüm malzemelerini Balıkesir'e götürmek için yola çıkan Erhan İşlek'in (45) yönetimindeki 15 PK 298 plakalı tırın dorsesinden, bugün saat 13.30 sıralarında, İzmir-İstanbul Karayolu Gediz Köprüsü mevkiindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorsesinde geri dönüşüme götürülen kartonların yandığını fark eden İşlek durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yagnın söndürdü. Yangınal ilgil polis, soruşturma başlattı.
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan ve geri dönüşe götürülen kartonlar yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü,
İzmir 'den yüklediği geri dönüşüm malzemelerini Balıkesir'e götürmek için yola çıkan Erhan İşlek'in (45) yönetimindeki 15 PK 298 plakalı tırın dorsesinden, bugün saat 13.30 sıralarında, İzmir-İstanbul Karayolu Gediz Köprüsü mevkiindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorsesinde geri dönüşüme götürülen kartonların yandığını fark eden İşlek durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yagnın söndürdü. Yangınal ilgil polis, soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MANİSA Tırın dorsesindeki kartonlar yandı
Etiketler : Şehzadeler, İtfaiye, İzmir, Güncel
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