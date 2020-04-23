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MANİSA Törende öğrencileri ayakkabılar temsil etti

Törende öğrencileri ayakkabılar temsil ettiMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, tören alanında yer alamayan çocukların ayakkabılarına bağlanan Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar...

23.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:10

Törende öğrencileri ayakkabılar temsil etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, tören alanında yer alamayan çocukların ayakkabılarına bağlanan Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar damgasını vurdu.

Turgutlu'da, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende öğrencileri temsilen Turgutlu Belediyesi Dost Eli Merkezi'nden temin edilen 100 çift ayakkabı yer aldı. Ayakkabılara Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar bağlandı. Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Kenan Peşternik, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdüssülem Esen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve kısıtlı sayıda protokol üyeleri katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, "1'inci Dünya Savaşı'nı kaybedip her tarafı düşman işgaline uğrayan yurdumuzu kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Amasya Genelgesi ile ülkenin içinde bulunduğu durumu milletimizle paylaştı. Erzurum ve Sivas kongreleri ile ulusun egemenliğini gerçekleştirmek için ortak kararlar alındı. 23 Nisan 1920 toplanan ülkenin her tarafından gelen temsilciler ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı ilgilendiren tüm kararları aldı ve ülkemiz büyük kahramanlık örnekleri vererek düşmanı yurttan attı. Cumhuriyet'in kurulması ne kadar önemli ise onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önem arz etmektedir. Bunu çok iyi bilen Atatürk, çocuklarımıza ve gençlerimize 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz' tarihi mesajı ile vurgu yapmıştır. Ayrıca geleceğimiz için çok önemsediği çocuklarımıza 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ederek, onları mutlu etmiştir. Bugün siz çocuklarımızın günü, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlerin sizlerin beklentisi, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için çalışmanızdır" dedi.

Törenin sonunda üzerlerinde Türk bayrakları bulunan balonlar, protokol üyeleri tarafından göğe bırakıldı.

MANİSA Törende öğrencileri ayakkabılar temsil etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Turgutlu, Güncel , Haber
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