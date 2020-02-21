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Manisa TSO'da 'Dış ticaret ve devlet destekleri' toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) tarafından, üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmak ve yeni hedef pazarlara yönelmelerine katkı sağlamak amacıyla, 'Dış ticaret ve devlet destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

21.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:42Manisa TSO'da 'Dış ticaret ve devlet destekleri' toplantısı yapıldı
Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) tarafından, üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmak ve yeni hedef pazarlara yönelmelerine katkı sağlamak amacıyla, 'Dış ticaret ve devlet destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TR33 Bölgesinde, dış ticaret potansiyelini geliştirmek ve şirketlerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye - AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı (TEBD) ile hayata geçirilen 'KOBİ koçluğu ve uluslararası ticaret için Akdeniz iş diyalogu' projesi kapsamında, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası sahipliğinde, 'Dış ticaret ve devlet destekleri' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Türk Eximbank Manisa Şube Müdürü Fatih Ağın'ın sunumuyla pazar araştırması ve analizleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri, Türk Eximbank ihracat kredileri hakkında Manisa iş dünyasına bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca Eximbank kredileri, destek şartları ve başvuru süreçleriyle ilgilide açıklamalar yapan Ağın, toplantının sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. - MANİSA

İhracat, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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