Manisa TSO'da protokol kuralları anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde Devlet Protokolü ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv tarafından Manisa iş dünyasına protokol kuralları anlatıldı.



MTSO gündemde yer alan konuların uzmanlarını ağırlamaya devam ediyor. Odanın aralık ayı etkinlik programı çerçevesinde Devlet Protokolü ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, Manisa iş dünyasına protokol kurallarını en ince ayrıntılarına kadar anlattı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Eskiden adabı muaşeret kuralları vardı. Bizim zamanımızda hayat bilgisi dersinde görgü kuralları işlenirdi. Maalesef ki artık günümüzde bu değerleri teker teker yetirdiğimizi görüyoruz. Görgü kuralları bana toplumun en önemli değerleri arasında yer alır. Kimsenin kimseye tahammülü olmadığı bir dünyadayız. Biz bu değerleri yeniden hatırlamak ve protokol kurallarının en ince detaylarını siz değerli misafirlerimize aktarmak için bu işin zirvesinde yer alan Devlet Protokolü ve kurumsal nezaket kuralları uzmanı 'Bay Protokol' lakaplı İhsan Ataöv'ü odamıza davet ettik. Özellikle yöneticilikte protokol kuralları ve resmi mevzuat kurallarının önemine inanan insanlardan biri olarak konferansımızdan istifade etmenizi umuyorum. Ben çok verimli bir konferans olacağını düşünüyorum. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



MTSO Meclis salonunda gerçekleşen konferansta İhsan Ataöv, resmi ve sosyal hayatta uyulması gereken protokol kuralları hakkında genel bilgiler verdi. Temsil ve protokol yönetiminde, nezaket ve saygı kurallarının uygulanması durumunda hiçbir sorunun yaşanmayacağını ifade eden İhsan Ataöv, üst düzey yöneticilerin karşılanması ve tokalaşma konusunu uygulamalı olarak anlattı. Devlet törenleri, diplomatik toplantılar gibi protokolün uygulanması gereken yerlerde katılımcıların oturma düzenine ve hitap biçimlerine de ayrıntılı şekilde değinen Ataöv, resmi hayatta kişilerin yerine unvanların olduğunu, protokolde kişiye değil makama saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.



Yaklaşık 2 saat süren ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz günün anısına Devlet Protokolü ve kurumsal nezaket kuralları uzmanı İhsan Ataöv'a hediyeler takdim etti.



Konferansa MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Arkın Şıktaşlı, Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karanfilçi, Hüseyin Hasacar, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, kurum protokol müdürleri ve Manisa iş dünyasının temsilcileri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA