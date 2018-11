Manisa Tso'nun Meclis Toplantısında 'Mevlana' Vurgusu

29 Kasım 2018 Perşembe 12:12



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın kasım ayı meclis toplantısı, meclis başkanı Ümit Türek yönetiminde gerçekleşti. Gündemde yer alan maddelerin oy birliği ile kabul edildiği toplantıya Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerinden oluşan video sunumu damga vurdu.Manisa TSO hizmet binasında gerçekleştirilen kasım ayı meclis toplantısında söz alan ve toplumda sevgi dilinin kullanılmadığından yakınarak, bu durumun zaman zaman Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının aylık meclis toplantılarına da yansıdığını ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuşmasının sonunda Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerinden oluşan videoyu meclis üyelerinden dikkatlice izlemelerini rica etti. Toplumun sevgi dilini kullanmaktan uzaklaştıkça öteleşmeye ve ayrışmaya doğru yöneldiğini belirten Başkan Yılmaz, "Maalesef biz sevgi dilini ortaya koyamıyoruz. Her şey şiddet, şiddeti körükleyen öteleştirme, öteleşmeyi de bir üst boyuta çıkartan ayrışma. Aslında Anadolu kültürüne baktığımızda hep sorunlar birlikte ve kardeşçe bir havada çözümlenmiş. Bunun temelinde psikologların ve toplum bilimcilerin ortaya koyduğu acı bir gerçek var. Oda şu; maalesef toplumlar özvarlıklarından uzaklaşıyor. Mutlu olma noktasında hiçbir emtia insanı mutlu edemiyor. ve mutluluk sıralamasında ülkemiz en alt sıralarda. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız diyoruz. Hepimiz aynı noktada aynı ülkenin bireyleriyiz diyoruz ama şunu sormak lazım. Bu kadar ayrışma, bu kadar nefret dili, bu kadar öteleştirme neden? Konuşmamın sonunda Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerinin yer aldığı bir sunumu izlettirmek istiyorum. Sözleri asırlar boyu gönülden gönle ulaşan, hayatımızda önemli bir yer tutan Hz. Mevlana'ya 10 dakika kulak vermenizi rica ediyorum. Sonrasında da eminim ki bu nefret dilinin, bu ayrışmanın ve de bu öteleşmenin ne kadar anlamsız olduğunu Hz. Mevlana'nın bizlere bir kez daha hatırlatmış olacaktır" dedi."Manisa'ya özel ikinci bir nefes kredisi çıktı"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin resmi sitesinde belirtildiği gibi 2019 yılında ekonomide durağan bir süreç yaşanmasının beklendiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Malumunuz olduğu üzere her ne kadar yavaşlama, durgunluk, dış ekonomik yansımalar lafları kullanılsa da şu bir gerçek ki, biz adına ne dersek diyelim içinde bulunduğumuz ortamdan çıkmak için daha çok üretim, daha çok çalışma ve daha çok ihracat yapmak mecburiyetindeyiz. Tabi bu olumsuz ekonomik koşullara ve piyasanın içinde bulunduğu sıkıntının giderilmesi noktasında hükümetimiz bir takım önlemler zinciri yürürlüğe koydu. Bunların bazıları beyaz eşyadaki KDV oranın aşağı çekilmesi, otomobil de 1600 CC araçlarda ÖTV indirimi, konutta KDV indirimi ve tapu harçlarının belirli noktada aşağı çekilmesi gibi. Hükümetimiz belli oranda önlemler alıyor. Bu bağlamda biz yerel de ne yapabiliriz. Bunun için çalışmalar yaptık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yaptığımız görüşmede Manisa'ya özel ikinci bir nefes kredisi çıktı. TOBB'dan bankalara yeni gelen nakit kaynağının nefes kredisinden faydalanamayan üyelerimize bir can suyu olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.İhracat destek ofisi hizmete başladıManisa Ticaret ve Sanayi Odası ile hükümetin ekonomik sıkıntıları aşma noktasında aynı fikirlere sahip olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Hükümetimizin içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşmanın yolunun üretim, istihdam ve ihracat olduğu noktasında bizim de savunduğumuz görüşü paylaşmalarında son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bununla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 16 ilde 25 Oda da İhracat Destek Ofisleri açıldı. Bu odalardan birisi de Manisa'da. Bu ofis için oda bünyemizde bir personelimizi görevlendirdik. Bu ofisin ihracat yapan üyelerimize büyük bir fayda sağlayacağına inanıyor ve Manisa'nın ihracat potansiyelinin daha da artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."Manisa'nın ekonomik sorunları istişare edilecek"Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin karşılaştığı sorunları istişare etmek ve Manisa ekonomisini değerlendirmek üzere 1 Aralık Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi milletvekillerinin katılımlarıyla "Manisa Ekonomisine Bakış" konulu istişare toplantısını düzenlediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Hepimizin ticari hayatta yaşadığı ve bizlere ulaşan sıkıntıları oluyor. Mesela bir üyemiz Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde yaşanan elektrik sıkıntısından dert yanıyor, bir üyemiz orta ölçeklideki elektrik sıkıntılarını dile getiriyor, tarım ile uğraşan üyelerimizin belirli dönemlerde sulama gibi çeşitli sıkıntıları bulunuyor. Bu sıkıntıları çözüm noktasında 25 meslek komitesi başkanı ile yapmış olduğumuz toplantılarda bu ve bunun gibi sorunların hükümet nezdinden dile getirilmesi görüşülmüştü. Bu bağlamda yaptığımız görüşmelerde 1 Aralık Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi 35 milletvekilimiz odamızı ziyaret edecek. 'Manisa Ekonomisine Bakış' konulu istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda tüm meclis üyelerimizi görmek ve de dile getirecekleri sorunlarını çözümleri ile birlikte milletvekillerimizle paylaşmalarını istiyoruz" dedi. - MANİSA