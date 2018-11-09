Manisa Turgutlu'da 1 Günde 50 Kişiden Organ Bağışı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası
nedeniyle açılan stantta 1 günde 50 kişi organ bağışında bulundu.
Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Orta Park'ta organ bağışı standı açtı. 1 günde 50 kişi organlarını bağışladı. Etkinlikte yer alan Kaymakam Uğur Turan
, Organ bağışlamak insanlık görevidir diyerek organlarını bağışladı. Stant açılışına katılan İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nilgün Koçyiğit, Diş Hastanesi Başhekimi Dr. Güven Tahtacı, bir tıp merkezinin yönetim kurulu başkanı Dr. Mustafa Kemal Nas ve özel bir hastanenin başhekimi Dr. Emre Telciler de organlarını bağışladı.
İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, organ naklinin vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden alınan sağlam organın nakledilmesi işlemi olduğunu, 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük, akli dengesi yerinde olan ve önemli rahatsızlığı olmayan herkesin doku ve organlarını bağışlayabileceğini belirtti. Hasyiğit, organ bağışı yapacak kişilerin, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne, Devlet Hastanesi'ne, hafta içinde diğer yerlerde açılacak stantlara başvurabileceklerini bildirdi.
Manisa,Turgutlu