MANİSA Turgutlu'da don olayı bağlarda kısmi zarara neden oldu

Turgutlu'da don olayı bağlarda kısmi zarara neden oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarını don olayı vurdu. Bazı bağlarda kısmi oranda zarar görürken, üreticiler damla sulama sistemlerini açıp, ateş yakarak bağlarını korumak için çalışma başlattı.

Gediz nehri kenharındaki Turgutlu Ovası'ndaki üzüm bağlarını, don olayı vurdu. Hava sıcaklığının gece eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yeni filizlenmeye başlayan asmalardaki filizler zarar gördü. Metooroloji yetkililerinin 2 gün daha süreceğini bildirdiği olan don olayına karşı Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullan Şenol, üreticileri 'zararın neresinden dönülse kardır' diyerek, önlem almaya çağırdı. Bağlarında nöbet tutmaya başlayan üzüm üreticileri damla sula sistemlerini açıp, ateş yakarak, asmaları don olayından korumaya çalıştı. Ancak, bu rağmen bağlarda kısmen zararlar meydana geldi.

Turgutlu Ovası'ndaki bağlarda inceleme yapıp, üreticilerle görüşen Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Bölgemizde son iki gündür meydana gelen don olayıyla ilgili çiftçilerimize gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Bugün sabaha karşı özellikle Turgutlu bölgemizdeki kırsal Musacalı, Çampınar, İzzettin ve Sarıbey mahalleri ile Turgutlu Ovası Gediz Nehri kenarlarında bağlarda meydana gelen donmalar lokal zararlara yol açtı.

Bağları zarar gören çiftçilerimiz, derhal TARSİM sigortalarını yaptırdıkları firmalara başvurarak zararlarının karşılanması için gerekli tutanaklarını tuttursunlar. Lokal olarak meydana gelen zararların tespitleri için çalışma başlattık. Zararın boyutu bu çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA