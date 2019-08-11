MANİSA TURGUTLU'DA HAYVAN PAZARI BAYRAM NAMAZI SONRASI HAREKETLENDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kurulan hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın birinci gününde hareketlilik yaşandı. Bayram namazından çıkan vatandaşların bir kısmı, kurbanlık almak için soluğu hayvan pazarında aldı. Kurbanlıkların fiyatları küçükbaşlarda 800 lira ile 1300 lira, büyükbaşlarda ise 11 bin ile 18 bin lira arasında değişti.

Turgutlu'da belediyenin gösterdiği noktalarda kurulan hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Bayram namazının bitimiyle birlikte hayvan pazarları hareketlendi. Kurbanlık alımını son güne bırakanlar, hayvan pazarlarına koştu. Fiyatların az da olsa düştüğü hayvan pazarında satıcılar ile alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşandı. Hayvan pazarında kurbanlık koçlar 800-1300 lira, tekeler 500-900 lira, danalar ise 11-18 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kimi satıcılar 'ücretsiz kesim' promosyonu ile ellerinde kalan son kurbanlıkları da satmaya çalıştı. Kurbanlık almak için pazara gelen Ali Dikengül, Bayram öncesi işlerimizin yoğunluğu nedeniyle kurbanlık almak kısmet olmadı. Şimdi pazarı dolaşıp, uygun bir koç veya teke kurbanlık seçeceğiz dedi.

Hayvan satıcıları, satışlardan memnun olmadıklarını belirterek, Yem fiyatları göz önüne alındığında kurbanlıkların fiyatları önceki yıllara oranla düşük. Ancak yine de satış yok. Bayram sonuna kadar satabildiğimizi satacağız. Satamadıklarımızı ise mezbahalarda kestirip kasaplara verdikten sonra evlerimize, memleketlerimize döneceğiz dedi.

Kaynak: DHA