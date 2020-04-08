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MANİSA Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildiMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 hasta, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.

08.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:38
Turgutlu 'da koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 hasta, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.
Turgutlu İlçesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85), Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, bir süre önce tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan üç hasta, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı üç hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. 3 hasta, tedavi ve özverili çalışmaları nedeniyle doktor, hemşire ve hastane personeline teşekkür etti.
Turgutlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı ve Enfeksiyon Uzmanı Dr. Hakan Borand, üç hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtip, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. MANİSA Turgutlu’da koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Turgutlu, Güncel
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