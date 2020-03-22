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MANİSA Turgutlu'da maskeli, eldivenli nikah

Turgutlu'da maskeli, eldivenli nikahMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Özge Çarıkçı (23) ile Ferdi Kaynakter (28) çiftinin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetli olmadan, maske takılarak yapıldı.

22.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:12
Turgutlu 'da maskeli, eldivenli nikah
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Özge Çarıkçı (23) ile Ferdi Kaynakter (28) çiftinin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetli olmadan, maske takılarak yapıldı. Gelin- damat nikah salonuna girmeden önce ellerini dezenfektanla temizledi.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs genelgesinin ardından nikah törenleri, davetli olmadan, gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla yapılmaya başlandı. Turgutlu'da nikah masasına oturan Özge Çarıkçı- Ferdi Kaynakter çifti de bu düzenlemenin ardından nikah masasına oturdu. Çiftin nikahı da davetli olmadan, iki şahit eşliğinde yapıldı. Salona girmeden önce gelin- damat ve şahitler ile nikah memuru ellerini dezenfektan ile temizleyip, maske taktı. Nikah memuru Mustafa Özgen tarafından kıyılan nikahla çift, hayatlarını birleştirdi.
Nikahın ardından damat Ferdi Kaynaker, şunları söyledi:
"Nikah işlemleri için belediyeye başvurduğumuzda bize koronavirüs önlemleri için yayımlanan genelge gereği en fazla iki şahit olabileceğini ve davetli katılımı olamayacağı bilgisini verdiler. Biz de maskeyle ve yakınlarımız olmadan nikahımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık. Koronavirüs sürekli yayıldığı için güzel bir uygulama olmuş. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki kişilerin de sağlığını düşünmek zorundayız. Bu mutlu günümüzde sevdiklerimizin de mutluluğumuzu bizimle paylaşmasını isterdik ama koronavirüs bütün planlarımızı alt üst etti. Ancak nikah törenimiz sevdiklerimizin sağlığından önemli değil. Bu nikah töreni, ilerleyen yaşlarda çocuklarımıza anlatacağımız bir anı oldu. İnşallah ülke olarak böyle duyarlı davranarak bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız."
Gelin Özge Çarıkçı ise, "Çok heyecanlıyım, unutamayacağımız bir gün geçirdik. Önemli olan sağduyulu davranarak, bu hassas dönemi atlatmak. Nikah tarihimizi çok önceden aldık, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki bir tarihe nasip oldu. Bir ömür boyu mutlu oluruz inşallah" diye konuştu.
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MANİSA Turgutlu’da maskeli, eldivenli nikah

Kaynak: DHA

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MANİSA Turgutlu'da maskeli, eldivenli nikah
Etiketler : Koronavirüs, Turgutlu, Güncel

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