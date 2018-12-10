Manisa Turgutlu'da Rögarlar Tıkandı, Evleri Su Bastı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, yağmur sularının sürüklediği çöplerle rögarların tıkanması nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye dönerken, özellikle alçak kesimlerdeki evlerde su baskınları yaşandı.
Turgutlu'da dün (pazar) akşam başlayan ve zaman zaman etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bozkurt Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta, yağmur sularının taşıdığı çöplerin tıkadığı rögarlar taştı. Sokak dereye dönerken, zemin kattaki bazı evleri su bastı. İlçenin bazı yerlerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açarken, dereye dönen cadde ve sokaklarda da su tahliye çalışmalarına başladı.
Yorulmaz Sokak sakinlerinden Aslı Çelik, "Bu bizim kaderimiz mi? Her yağmurda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Her yağmurda evlerimizi su basıyor. Ne olacak bu sokağın hali" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli de, "Yorulmaz Sokak'ta her yağmurda yaşanan sıkıntıyı daha önce Belediye'ye bildirdik. Ancak ilgilenen olmadı. Üzüm Sokak ile Kiraz Sokağın kesiştiği yerde tümsek var. Yağan
yağmur suyu her seferinde buradaki yan sokaktan Yorulmaz Sokağa akarak zemin katlarda su baskınlarına neden oluyor. Belediyeden mümkünse bu sorunumuza bir çözüm istiyoruz" dedi. İtfaiye
ekipleri de su baskınlarına karşı alarmda bekledi.
Manisa,Turgutlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:05