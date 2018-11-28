Manisa Turgutlu'da Sağanak Yağmur Ev ve İş Yerlerini Bastı

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:02



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:02

Turgutlu'da sağanak yağmur ev ve iş yerlerini bastıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayarak sabaha kadar aralıklarla süren sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Sel suları, zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.Turgutlu'nun geneli, bugün saat 0100 sıralarında başlayarak sabah gün aydınlanana kadar aralıklarla süren sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi. Yağmur nedeniyle sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı yollar, biriken su nedeniyle kapandı. Sabah evden tedbirsiz çıkan bazı vatandaşlar yağmurda ıslandı. Ayrıca yolda sürücüler de araç kullanmakta zorlandı. Zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde su baskınları oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ve itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve su baskınlarının tahliyesi için çalışma başlattı. Su birikintileri, ekiplerin çalışması ve yağmurun etkisini yitirmesiyle çekilmeye başladı.