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MANİSA Turgutlulu şehit son yolculuğuna uğurlandı

Turgutlulu şehit son yolculuğuna uğurlandıIRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya (22), memleketi Manisa'da toprağa verildi.

26.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:19
MANİSA Turgutlulu şehit son yolculuğuna uğurlandı

Turgutlulu şehit son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya (22), memleketi Manisa 'da toprağa verildi.İbrahim ve Ümmü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü, 4 aylık nişanlı, Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya, dün, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit düştü. Şehit Karakaya'nın cenazesi bugün, ilk olarak Turgutlu ilçesindeki Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak'taki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze, tören için Turgutlu Şehitliği'ne getirildi. Tören öncesi Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Şehitliği'ni dezenfekte etti. Törene katılanlara maske dağıtılıp, ellerine dezenfekte ilacı döküldü. Normal şartlarda namazlarda safların sık tutulduğu, ancak koronavirüs nedeniyle bu namazda safların seyrek tutulması gerektiği hatırlatıldı. Törene şehidin ailesi başta olmak üzere Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, askeri erkan ve bine yakın vatandaş katıldı. Baba İbrahim Karakaya, anne Ümmü Karakaya ve şehidin ağabeyi Uğur Karakaya'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Namazın ardından şehidin cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Görevliler tarafından oluşturulan koridorla cenaze, askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi. Şehit Onur Karakaya, Turgutlu Mezarlığı'ndaki şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Karakaya, Piyade, Manisa, Güncel

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