MANİSA TURŞU FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

MANİSA'nın Turgutlu
ilçesindeki bir turşu fabrikasının bahçesinde çıkan yangında çok sayıda plastik turşu fıçıları zarar gördü. Alevler, fabrika binasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bugün saat 12.00 sıralarında, Atatürk
Mahallesi, Koşukırı Mevkisi, 224 Sokak'taki İbrahim İzbudak'ın sahibi olduğu turşu fabrikasının bahçesinden bugün saat 12.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ve fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesindeki plastik turşu fıçılarının tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan simsiyah dumanlar ilçe merkezinden de görüldü. 4 itfaiye aracı su sıkarak alevleri fabrika binasına sıçramadan 30 dakikalık bir çaba ile daha fazla büyümeden söndürdü. Korkutan yangının, mercek görevi gören bir cam parçasının fabrika bahçesindeki kuru otları tutuşturmasıyla başladığı ileri sürülürken, itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.
İtfaiye
, Güncel
Kaynak: DHA