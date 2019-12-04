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Manisa uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, drenaj borusunun bakımı için indiği uçurumda mahsur kalan özel bir firmanın işçisi Kürşat Yılmaz'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

04.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:29
Uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı
MANİSA'nın ilçesinde, drenaj borusunun bakımı için indiği uçurumda mahsur kalan özel bir firmanın işçisi Kürşat Yılmaz'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yılmaz, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir Eski Yolu mevkisinde meydana geldi. Özel bir firmanın personeli Kürşat Yılmaz (40), yaklaşık 20 metrelik yamaçtan, drenaj borusunun bakımı için indi. Bakım sonrası yağmurun etkili olduğu uçurumda yukarı çıkmak isteyen Yılmaz, aşağı düşmesinden endişelenince bölgede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi
Turgutlu Amirliği ekipleri, korku dolu anlar yaşayan Yılmaz'ı uzattıkları halat yardımıyla yukarı çekerek kurtardı. Uçurumda kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Yılmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Manisa uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Kürşat Yılmaz, Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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