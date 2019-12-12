Haberler » Güncel » Manisa ulaşımına denetleme - Haber

Manisa ulaşımına denetleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ekipleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları ile koordineli olarak Akhisar'da terminalden çıkış yapan ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde bulundu.

12.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:35Manisa ulaşımına denetleme
Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ekipleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları ile koordineli olarak 'da terminalden çıkış yapan ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde bulundu.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ekipleri ve SGK çalışanları ile koordineli olarak Akhisar'da terminalden çıkış yapan ticari taksi, toplu ulaşım araçları şoförleri, muavinler ve terminal çalışanlarına yönelik olarak denetimde bulundu. Alkol testi, evrak kontrolü, biletsiz yolcu, SGK sorgulamasının yanı sıra şoförlerin sabıkaya kayıtlarının sorgulandı.

Yapılan denetimlerin ardından açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Amacımız vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla huzurlu bir şekilde toplu ulaşım ve ticari araçlarda seyahat etmesidir. Bu anlamda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek adına ilk olarak Akhisar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde başlattığımız bu denetimleri, il genelinde bulunan diğer terminallerde de sürdüreceğiz. Herhangi bir usulsüzlüğe asla müsaade etmeyeceğimizi ve denetimlerin devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi. - MANİSA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Akhisar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:53 İnönü'de 15 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi - Haber
14:52 Hatay'da kayıp balıkçının cenazesi toprağa verildi - Haber
14:51 Antalyaspor Alanya'ya gitti - Haber
14:50 Avcılar'da üniversitede şoke eden olay - Haber
14:50 Kafası tencereye sıkışan küçük kızı kurtarma operasyonu - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:53:47