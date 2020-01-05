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Manisa Ülkü Ocakları üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Manisa Ülkü Ocakları üyesi yaklaşık 100 kişi, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Spil Dağı Milli Parkı'nda yemleme çalışması yaptı.

05.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:50 Manisa Ülkü Ocakları üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Ülkü Ocakları üyesi yaklaşık 100 kişi, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Spil Dağı Milli Parkı'nda yemleme çalışması yaptı.

Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi , kış şartlarında hayvanların aç kalmamaları için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Destek verenlere teşekkür eden Akçay, şöyle konuştu:

"Hz. Ömer'in 'Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler.' sözünden yola çıkarak bugün burada bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Varlığını Türk varlığına adamış olan Ülkücü gençlik, Dr. Sinan Ateş'in dediği gibi, 'Çevrecilik milliyetçiliktir' düsturu ile Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan yaban hayvanlarımız için saman, buğday, ekmek ve yeşil ot bıraktık. Bizler gönül memleketimiz olan Manisa'mıza gerek sosyal alanlardaki aktiviteler, gerek eğitim faaliyetleri ile hizmet etmeye devam edeceğiz."


Manisa, Akçay, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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