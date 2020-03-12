Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali iptal edildi
480. Uluslararası Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iptal edildi.
12.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:54
480. Uluslararası Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iptal edildi.
Festivali düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleşen Mesir karma töreni ile UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festivalin Kovid-19'a yönelik tedbirler nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
21 Mart'ta mesir karma töreni, 14 - 19 Nisan tarihleri arasında da festivalin düzenlenmesi planlanıyordu.
Festivali düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleşen Mesir karma töreni ile UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festivalin Kovid-19'a yönelik tedbirler nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
21 Mart'ta mesir karma töreni, 14 - 19 Nisan tarihleri arasında da festivalin düzenlenmesi planlanıyordu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kültür Sanat
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