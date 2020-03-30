Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MANİSA Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu

Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştuMANİSA'nın Salihli ilçesinin ünlü 'Poyraz Karpuzu' için fideler toprakla buluştu.

30.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:40
Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu
MANİSA'nın Salihli ilçesinin ünlü 'Poyraz Karpuzu' için fideler toprakla buluştu. Mart sonu itibariyle toprakla buluşan fideler, haziran ortasında ürün verip, sofralarda yerini alacak.
Salihli'nin Poyrazdamları Mahallesi'nde yetişen, ismini yetiştiği yerden alan, lezzeti ve aromasıyla Ege Bölgesi'nde marka haline gelen Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu. Çiftçiler tarafından ekilecek olan alanın sürülüp, ekime hazır hale getirilmesinin ardından, viyollerde yetiştirilen karpuz fideleri tarlalara dikildi. Mart ayı sonu itibariyle karpuz diyarı Poyrazdamları Mahallesi'nde toprakla buluşan fideler, haziran ayı ortasında ürün verip, sofralarda yerini alacak. Poyrazdamları Mahallesi'nde 22 yıldır karpuz üretimi yaptığını belirten üretici Emin Akbıyık, "Yaklaşık 130 dönüm alana ekim yaptık. Bunun 60 dökümünü aşısız çeşitten yapıyoruz. Ekim aralıkları, sıklığı, aşılı ve aşısız olarak farklı yöntemler oluyor. Aşısız fidandan dönüme 800 tane dikilirken, aşılı olan fideleri ise dönüme 350 tane dikiyoruz. Yeni sezon dikimini yaptığımız fideler, inşallah haziran ayı ortasında hasat verecek ve tüketiciyle buluşacak. Fide dikim sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.
Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, Poyrazdamları Mahallesi'nde üretilen karpuzların Ege Bölgesi ve Salihli Ovası'nda Poyraz karpuzu olarak ün yaptığını belirtip, şunları söyledi: "Salihli'de karpuz işi yapan üreticilerimizin çoğu, bu mahallemizde bulunmaktadır. Salihli Ovası'nda 2 bin 800 dekar alanda karpuz üretimi gerçekleştiriliyor. Karpuz diyarı olarak anılan Poyrazdamları'nda ise 700 dekar alanda karpuz üretimi yapılıyor. Ekilen fideler, 15 Haziran itibariyle hasat verecek. Mayıs ayı sonunda pazarlarda ve pazar tezgahlarında 'Poyraz Karpuzu' adı altında ürünlerimiz satılacak. Vatandaşlarımız o dönemde tezgahlarda 'Poyraz Karpuzu' adı altında satılanları kesinlikle itibar etmesinler. Çünkü 'Poyraz Karpuzu', 15 Haziran öncesi hasat edilmiyor. İnsanlarımız bu konuda çok dikkatli olsun."
Koronavirüs salgınına da değinen Yalvaç, "İnsanlar bu virüsle mücadele ediyor. Ancak üreticimiz, çiftçimiz mecburen tarlasına gidecek. Mecburen ekip, ürününü kaldıracak. Para kazanmak bir yana, üreticimiz ekecek ki biz insanlar, halk bunu yiyecek. Yarın ekilmezse, stoklardaki ürünlerin ne kadar fiyat artışı olduğunu gördük. Bir telefon, bir araç, bir beyaz eşya almasak da olur. Ama mecburen yemek zorundayız, çiftçimizde mecburen üretmek zorundadır. Satmaktan ziyade bundan sonraki amacımız açlığa, kıtlığa yer vermeden çiftçimizin ürünlerini ekmesidir" dedi. MANİSA Ünlü Poyraz Karpuzu’nun fideleri toprakla buluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Ege, Güncel

Haberin Videosu :

MANİSA Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››MANİSA Ünlü Poyraz Karpuzu'nun fideleri toprakla buluştu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: TTK'da üretim durduruldu - Haber 18:30: Hatay'ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı - Haber 18:30: Hatay'ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı - Haber 18:30: VEFA KOLİLERİ TESLİM EDİLDİ - Haber 18:30: AK Partili Bayram, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı - Haber 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber