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Manisa Valiliği, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf olanları açıkladı

1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşanması üzerine Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kimlerin uygulamadan muaf olacağı açıklandı.

05.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:08
Manisa Valiliği, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf olanları açıkladı
1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşanması üzerine Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kimlerin uygulamadan muaf olacağı açıklandı. Durumlarını belgeleyen 18-20 yaş arasındaki kişilerin yasaktan muaf tutulacağı açıklanırken, 18 yaş altındakilere ise hiçbir muafiyet uygulanmayacağı kaydedildi.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "1 Ocak 2000 ve 1 Ocak 2002 tarihleri arasında doğan 18-20 yaş aralığında kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve SGK kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşullarında daha önce düzenleme yapılan mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaktır. Bu istisnalar 1 Ocak 2002 tarihinden sonra doğanlara yani 18 yaşından küçüklere uygulanmayacaktır. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadır. Alınan kararlara uymayanlar hakkında ilgili yasal hükümler kapsamında cezai işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Memur, Güncel
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