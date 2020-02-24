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Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

24.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:01
Valiliği, merkez üssü ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün sabaha da depremle uyandı. Saat 05.43'te merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"24.02.2020 tarihinde saat 05.43'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."
(İHA)
Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

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Kaynak: İHA


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