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Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Manisa Valiliği, merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

18.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:40Manisa Valiliğinden deprem açıklaması
Valiliği, merkez üssü Manisa'nın ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.
(İHA)

Kırkağaç, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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