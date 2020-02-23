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Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Manisa Valiliği, meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

23.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:14Manisa Valiliğinden deprem açıklaması
Valiliği, meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün saat 15.40'da merkez üssü ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Meydana gelen depremden 6 dakika sonra ise merkez üssü Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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