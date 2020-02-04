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Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

04.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:35Manisa Valiliğinden depremle ilgili rahatlatan açıklama
Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'daki ilgili kurumlar harekete geçti. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "04.02.2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. - MANİSA

Akhisar, Deprem, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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