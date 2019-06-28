28.06.2019 17:36
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Manisa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Manisa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Manisa Valiliği, yardım toplama adı altında valiliğin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Manisa Valiliği, yardım toplama adı altında valiliğin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliği adına arayarak yardım talep eden şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur" denildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa , 3. Sayfa

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