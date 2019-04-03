Manisa Valisi Ahmet Deniz, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı Ziyaret Etti

Manisa
Valisi Ahmet Deniz, Vali Ersin Yazıcı
'yı makamında ziyaret etti.
Vali Ersin Yazıcı, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ağırladı. Vali Deniz ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Yazıcı ile birlikte makama geçti. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Yazıcı, ziyaretleri için Vali Deniz'e teşekkür etti.
Vali Deniz ise Balıkesir
'de olmaktan, Balıkesir Valisini ziyaret etmekten mutlu olduğunu ifade etti ve bu güzel ev sahipliği için Vali Yazıcı'ya teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR
Balıkesir, Ersin Yazıcı, Manisa, Yaşam
Kaynak: İHA