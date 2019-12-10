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Manisa Valisi Ahmet Deniz'den Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek, "İnsanlığın bu değerlere ihtiyacı var, iyiliğe ve merhamete ihtiyacı var. Sadece kendi başımıza yaşayamayız. Bugün halen dünyada 860 milyon insan açlık sınırında.

10.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:52Manisa Valisi Ahmet Deniz'den Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
Valisi Ahmet Deniz, 'nin milli gelirine oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek, "İnsanlığın bu değerlere ihtiyacı var, iyiliğe ve merhamete ihtiyacı var. Sadece kendi başımıza yaşayamayız. Bugün halen dünyada 860 milyon insan açlık sınırında. Yüz binlerce insan Afrika'da açlıkta ölüyor." dedi.
Manisa Valiliğince Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Deniz, insanların özgür ve eşit yaşama haklarını koruma altına almak için 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiğini hatırlattı.
Deniz, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin olması gerektiği gibi uygulanmadığını savunarak, "Dünyanın kendisini insan hakları konusunda bir sorgulaması lazım. Sadece beyannameye yazmakla ve altına imza atmakla olmuyor. Şu anda dünyada yaşanan sorunların müsebbibi de bizim 'medeni' dediğimiz batılılardır." diye konuştu.
Deniz, Anadolu'nun her zaman mazlumlara güvenli bir liman olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Zulme uğrayan bütün mazlumlara, Balkanlar'dan, Kafkaslardan gelenlere, günümüzde de Suriye'den savaştan kaçan 4 milyona kucak açan bir milleten söz ediyoruz. İnsanlığın bu değerlere ihtiyacı var, iyiliğe ve merhamete ihtiyacı var. Sadece kendi başımıza yaşayamayız. Bugün halen dünyada 860 milyon insan açlık sınırında. Yüz binlerce insan Afrika'da açlıkta ölüyor. Biz Türkiye olarak milli gelirimize göre en çok insani yardım yapan ülkeyiz. Miktar olarak da ABD'den sonra ikinci sıradayız. Ne kadar şükretsek az ki böyle bir milletin evlatlarıyız."
Konuşmaların ardından il genelindeki okullarda Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen resim ve öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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