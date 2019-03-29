29 Mart 2019, 12:15
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Manisa Valisi Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Ağırladı

Manisa Valisi Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ağırladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ağırladı.

Manisa'ya temaslarda bulunan Orgeneral Arif Çetin Vali Deniz'e ziyarette bulundu.

Orgeneral Çetin'e ziyaretinde Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can eşlik etti. Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Orgeneral Çetin'i Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Deniz, Çetin'e Manisa'ya özgü ürünler hediye etti, Orgeneral Çetin de Vali Deniz'e şilt hediye etti. Güncel
Kaynak: AA