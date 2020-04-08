Manisa Valisi Deniz, Polis Haftasını kutladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Deniz, mesajında Türk polisinin hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edindiğini belirtti.

Türk polisinin 175 yılın bilgi ve tecrübesiyle milletin huzurunun teminatı olduğunu aktaran Deniz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yetkisini kanunlardan alarak görev yapan bu güzide teşkilatımız, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, son günlerde yaşadığımız KOVİD-19 salgını kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında da görev almış, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, güler yüzlü ve yardımsever tavrıyla bir kez daha milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başındaki polislerimize ve gazilerimize sevdikleri ile birlikte sağlıklı, başarılı yıllar temenni ediyorum."

Kaynak: AA