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Manisa Valisi Deniz, Sarıgöl'de incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Sarıgöl ilçesini ziyaret etti.

20.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:54Manisa Valisi Deniz, Sarıgöl'de incelemelerde bulundu
Valisi Ahmet Deniz, ilçesini ziyaret etti.
İlçe Konağı önünde Kaymakam Ali Arıkan ile daire amirleri tarafından karşılanan Vali Deniz, Kaymakam Arıkan'ı makamında ziyaret etti.
İlçede devam eden projelerle ilgili bilgi alan Deniz, daha sonra mahalle muhtarlarıyla Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.
Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin sorunlarını, mahallelerin eksikliklerinin giderilmesi için geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ali Arıkan, Sarıgöl, Hükümet, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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