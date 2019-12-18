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Manisa Valisi Deniz, Soma'da tarihi yapıları inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma ilçesinde bulunan tarihi alanlarda ve yapılarda incelemelerde bulundu.

18.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:12Manisa Valisi Deniz, Soma'da tarihi yapıları inceledi
Valisi Ahmet Deniz, ilçesinde bulunan tarihi alanlarda ve yapılarda incelemelerde bulundu.
İlçeye gelen Deniz, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu devam eden Damgacı (Hacı Musa) Camisi ile Selçuklu dönemi eserleri olan Emir Hıdır Bey Camisi, tarihi bedesten ve hamam yapılarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
İlçe merkezindeki ziyaretinin ardından Soma'ya 3 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi Darkale Mahallesini de ziyaret eden Deniz, buradaki Orta Camisi, Minerali Camisi ve Kırk Oluk Camisi'nin de restorasyonu konusunda yapılması gereken çalışmaları ele aldı.
Vali Deniz, Soma Sağlık Sosyal ve Eğitim Vakfı ile Soma OSB Müteşebbis Heyeti ve Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 Soma Kırkağaç Ortak Proje tanıtım toplantılarına da katıldı.

Deniz İzmir, Manisa, Soma, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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