Manisa Valisi Yaşar Karadeniz göreve başladı

Son Valiler Kararnamesi ile Kastamonu'dan Manisa'ya atanan Vali Yaşar Karadeniz, yeni görevine başladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz göreve başladı
22.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:41
Son Valiler Kararnamesi ile Kastamonu'dan Manisa'ya atanan Vali Yaşar Karadeniz, yeni görevine başladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Valiler Kararnamesi ile atanmasının ardından görevine başladı. Vali Karadeniz için sosyal mesafeli karşılama töreni düzenlendi. Manisa Valiliği önünde düzenlenen karşılama töreni sonrası Vali Karadeniz, makamına geçti. Makamında açıklamalarda bulunan Vali Karadeniz, "Bugün itibariyle Manisa Valiliğindeki görevimize başladık. Kastamonu ve Manisa'nın ortak özelliği her ikisinin de tarihimizin kadim şehirlerinden. İkisinde peş peşe görev yapma kısmetimiz oldu. Burada yapacağımız çalışma toplantılarıyla ilimizin sorunları üzerinde ortak akıl oluşturarak bu ortak akıl çerçevesinde daha çok toplumsal menfaati ön plana çıkarabilen çalışma düzeni ortaya çıkarma düşüncesindeyim. Daha önceki çalıştığım yerlerde de prensibim bu olmuştur. Bu şekilde Manisa'yı hep birlikte daha ileriye taşımak ana hedefimiz. Manisa'nın bulunduğu konum bunu yapmamız için önümüzü açan önemli bir fırsat. Bu fırsatı da iyi kullanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Manisa'daki korona virüs salgın durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Vali Karadeniz, Manisa'da olumsuz bir tablo gözlemlemediğini belirterek, "Manisa, Türkiye geneline bakıldığında olumsuz bir tablo çizmemiş. İzmir gibi bir metropole yakın olmasına rağmen olumsuz bir tablo yok. Bu çizgiyi daha iyi seviyeye getirebilmek için ileride hangi tedbirleri almamız gerekiyorsa onları da arkadaşlarımızla değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz'i karşılamaya Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, ilçe kaymakamları ve daire müdürleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Karadeniz, Manisa, Güncel, Haber

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